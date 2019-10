Actualidade

O presidente da Câmara de Mira, Raul Almeida, exigiu hoje ao novo Governo "uma resolução imediata" para as descargas poluentes do sistema da Águas do Centro Litoral (AdCL) que afetam os concelhos de Cantanhede e Mira.

Raul Almeida anunciou ainda que vai "solicitar com caráter de urgência reunião com o Ministério do Ambiente para solução imediata das descargas de efluentes não tratados no sistema hídrico de Mira".

O autarca exige "ao ministro e nova secretária de Estado do Ambiente a resolução definitiva e rápida da construção da nova ETAR" [Estação de Tratamento de Águas Residuais], que foi anunciada há alguns meses como solução para o problema, mas que ainda não saiu do papel.