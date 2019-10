Actualidade

O projeto de dinamização cultural NORTEAR, que junta a Galiza (Espanha) e o Norte de Portugal, foi distinguido com o prémio "Sail of Papenburg", da Associação das Regiões Fronteiriças da Europa, informou hoje a Direção Regional de Cultura do Norte.

Em comunicado, a direção regional informou que a iniciativa foi distinguida na categoria de Melhor Projeto de Cooperação Transfronteiriça.

O galardão foi entregue no passado fim de semana, durante a Conferência anual da Associação das Regiões Fronteiriças da Europa (ARFE), que decorreu em Dresden, na Alemanha.