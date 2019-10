Actualidade

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau recusou hoje participar em reuniões do Conselho de Estado convocadas pelo atual Presidente do país, José Mário Vaz, e reiterou que está a ser preparado um golpe de Estado para impedir as eleições presidenciais.

"Não fui convocado até agora. E mesmo que recebesse um convite não ia, porque eu já disse que o Conselho de Estado, tal como existe hoje, é caduco", defendeu Aristides Gomes, à saída de uma reunião com os representantes da comunidade internacional sediados em Bissau.

O primeiro-ministro guineense disse ter convocado o encontro para expor aos elementos da comunidade internacional "as ameaças que pairam sobre o Governo" - em funções desde junho - e consequentemente sobre o processo das eleições presidenciais, marcadas para 24 de novembro.