Guiné-Bissau/Eleições

O Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), líder da oposição na Guiné-Bissau, e o Partido de Renovação Social manifestaram hoje preocupação com a situação política no país e com o processo para organizar as presidenciais.

"Estamos a assistir a uma situação política grave, a preparação das presidenciais não oferece confianças em eleições livres, justas e transparentes", afirmou Ocante da Silva, do Madem-G15.

Ocante da Silva falava aos jornalistas no final de um encontro com o Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, que hoje convocou os partidos políticos com assento parlamentar para audiências.