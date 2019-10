Actualidade

(CORREÇÃO NO 5.º PARÁGRAFO) Peniche, Leiria, 28 out 2019 (Lusa)- Um homem está desaparecido no mar em Peniche, no distrito de Leiria, depois de hoje ter caído à agua na zona do cabo Carvoeiro, estando a decorrer buscas para o encontrar, disse o comandante da capitania local.

O alerta para as autoridades foi dado pelas 15:30, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Em circunstâncias que estão por apurar, o homem estaria na zona do cabo Carvoeiro e caiu ao mar, tendo sido levado por uma onda, explicou o comandante da Capitania de Peniche, Vasco Cristo, à agência Lusa.