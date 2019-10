Guiné-Bissau/Eleições

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) disse hoje que o Presidente guineense não tem poderes para convocar os partidos e o Conselho de Estado, porque o seu mandato terminou em junho.

Num comunicado divulgado à imprensa, o partido, no poder na Guiné-Bissau, explica que recebeu a convocatória de José Mário Vaz "com estranheza" e salientou que o Conselho de Estado é um órgão inexistente no "quadro da nova legislatura ora iniciada".

"A estranheza resulta do facto de o mandato do Presidente da República ter cessado em junho de 2019, pelo que os poderes no cargo não lhe conferem a legitimidade necessária para a audição dos partidos ou para a convocação do Conselho de Estado, sobretudo tendo em vista a demissão do Governo", salienta o partido.