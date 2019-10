Actualidade

A Associação Portuguesa de Escritores (APE) e a Cinemateca Portuguesa organizam um ciclo de sete filmes, adaptados de sete livros, que começa no dia 04 de novembro, com "Um Lugar ao Sol", apresentado pelo escritor José Manuel Mendes.

A informação foi divulgada hoje pela APE, que lembra que, ao longo da história, as relações entre literatura e cinema têm sido "múltiplas e frutuosas" e que, "apesar das especificidades das suas linguagens, o diálogo entre estas duas formas de narrativa existiu desde sempre", como comprovam os filmes que compõem este ciclo, afirma a associação de escritores, em comunicado.

A Cinemateca Portuguesa, por seu lado, que diz ter acolhido o "desafio" da APE para "evocar a ponte entre livros e filmes que marcaram a história destes dois mundos (literatura e cinema)", destaca que o ciclo dá a ver sete filmes que são "outros tantos diálogos com livros de renome, incluindo as formas literárias do romance, do conto ou da dramaturgia".