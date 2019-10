Actualidade

O Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, esclareceu hoje que o inquérito do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) sobre a ala pediátrica deste hospital é referente às doações para o projeto 'Joãozinho'.

"O processo referido nas notícias que circulam sobre o inquérito do DIAP do Porto à construção da ala pediátrica do Hospital de São João é referente, de acordo com o conhecimento existente, às doações para o projeto do 'Joãozinho' e à sua utilização, ou seja, relativamente a factos ocorridos antes de 2017", esclarece o CHUSJ, em nota remetida à agência Lusa.

Questionado pela Lusa, o presidente da Associação O Joãozinho, Pedro Arroja, garantiu que ela "nunca" foi contactada pelo DIAP e, portanto, desconhece qualquer investigação.