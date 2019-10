Actualidade

O romance "Hotel Melancólico", da escritora argentina María Gainza, é o vencedor do Prémio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, anunciou hoje a Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México.

Com o título original "La luz negra", o romance teve a aprovação unânime do júri, que o considerou "uma grande metáfora da identidade da América Latina", uma obra "absorvente e quase detetivesca, uma prosa lúcida, impecável, inovadora e detentora de ironia, com personagens bem construídas, que aborda a falsificação".

A autora reflete sobre "a possibilidade de se conhecer a verdade, num mundo em que tudo nos parece falso e superficial", afirmou o júri, constituído pelos escritores e ensaístas Giovanna Rivero, da Bolívia, e Ana García Bergua e Rogelio Guedea, do México.