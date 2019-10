Governo

O Livre destacou hoje que o Programa de Governo espelha algumas das medidas que o partido defende, como o pacto verde, mas salienta que ficaram de fora do documento "várias prioridades" e que vai "lutar pela sua implementação".

Numa nota enviada às redações, o partido que conseguiu eleger nas últimas legislativas a deputada única Joacine Katar Moreira refere que teve oportunidade "de apresentar as suas prioridades ao Governo, algumas das quais estão agora refletidas no Programa de Governo".

"O Governo integrou no seu programa a proposta do Livre de um Green New Deal para a Europa que, sob o nome de 'Pacto para a Europa Verde', será uma das prioridades da presidência portuguesa da União Europeia em 2021", lê-se no comunicado enviado às redações.