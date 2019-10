Actualidade

O ministro brasileiro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou hoje que "as forças do mal celebram", enquanto que as "forças da democracia lamentam" a vitória do recém-eleito Presidente da Argentina, Alberto Fernández.

"As forças do mal estão a celebrar. As forças da democracia estão a lamentar pela Argentina, pelo Mercosul e por toda a América do Sul. Mas o Brasil continuará inteiramente do lado da liberdade e da integração aberta", escreveu Araújo na rde social Twitter.

O ministro afirmou que a vitória de Alberto Fernández, que tem como vice-presidente a antiga chefe de Estado argentina Cristina Fernández, levará a um apoio de "ditaduras", assim como a uma economia "retrógada".