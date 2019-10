Actualidade

Vários professores raptados na sexta-feira de uma escola no Mali por alegados membros de um grupo 'jihadista' foram libertados, anunciou hoje o Governo do país, que não especificou as circunstâncias em que foram libertados.

"O Governo da República do Mali informa a opinião pública nacional e internacional sobre a libertação efetiva de professores raptados em 25 de outubro de 2019, durante o ataque a escolas na cidade de Korientzé [centro-sul] por indivíduos armados", anunciou o Executivo em comunicado.

"O Governo agradece toda a boa vontade investida na libertação dos reféns", acrescentou a nota, que não apresentou outros esclarecimentos.