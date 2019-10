Actualidade

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, iniciou hoje às 20:30 uma reunião extraordinária do Conselho de Estado sem a presença do primeiro-ministro, que rejeita a legalidade do órgão como existe hoje.

A reunião começou cerca das 20:30, com a pesença de sete conselheiros e o Presidente da República.

O Conselho de Estado da Guiné-Bissau tem 15 membros, incluindo o Presidente. Segundo a Constituição, têm lugar no órgão o presidente da Assembleia Nacional, o primeiro-ministro, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, um representante de cada um dos partidos políticos com assento parlamentar e cinco cidadãos designados pelo chefe de Estado.