Actualidade

Os iraquianos estão a desafiar o recolher obrigatório decretado em Bagdad, capital do Iraque, com os manifestantes a saírem às ruas em protesto e engarrafamentos enormes, ao som de buzinas, a exigir a queda do Governo.

Na sequência dos protestos, que decorrem desde o início do mês e já fizeram 239 mortos, o exército decretou hoje um recolher obrigatório entre a meia-noite e as seis da manhã em Bagdad, onde milhares de manifestantes ocupam desde quinta-feira à noite a praça Tahrir.

Segundo relata a agência France Presse, centenas manifestantes, muitos deles estudantes, continuavam a ocupar a Praça de Tahrir, num dia em que cinco manifestantes forma mortos.