Venezuela

O presidente da Assembleia Constituinte (AC) venezuelana, Diosdado Cabello, vaticinou hoje que os "ventos de câmbio" que sopram pela América Latina e têm motivado protestos em vários países vão chegar também à Europa e aos Estados Unidos.

"Esses ventos que sopram na América do Sul vão chegar, inevitavelmente, à Europa e aos Estados Unidos", sustentou.

Diosdado Cabello (que é tido como o segundo homem mais forte do chavismo, depois de Nicolás Maduro) falava em Caracas, durante uma conferência de imprensa do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo).