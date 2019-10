Actualidade

O constitucionalista português Jorge Miranda classificou hoje como "lamentável" a atitude do Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, que na segunda-feira demitiu o Governo, considerando que os atuais poderes do chefe de Estado são apenas protocolares.

"É lamentável a atitude do Presidente da Guiné-Bissau. É uma verdadeira situação de golpe de Estado, é a continuação do golpe de Estado. Já terminou o mandato e devia limitar-se a assumir protocolarmente as funções", disse Jorge Miranda à agência Lusa.

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, demitiu, na segunda-feira, o Governo liderado pelo primeiro-ministro, Aristides Gomes, justificando a decisão com o que considera "uma grave crise política" que põe em causa "o normal funcionamento das instituições da República".