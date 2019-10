Actualidade

A associação representativa dos ginásios em Portugal defende benefícios fiscais em sede de IRS para frequentadores de clubes de 'fitness', considerando que seria uma "mudança de paradigma" e que ajudaria a cumprir metas definidas no programa de Governo.

A Associação AGAP - Portugal Activo enaltece os objetivos traçados no programa de Governo de colocar Portugal "no lote das quinze nações europeias com cidadãos fisicamente mais ativos na próxima década", elevando os níveis de atividade física e desportiva da população.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da AGAP, José Carlos Reis, lembrou que o objetivo da associação é chegar ao final de 2021 com um milhão de praticantes de exercício em ginásio, quando no final de 2018 eram 593 mil.