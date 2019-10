Actualidade

O valor médio de avaliação bancária subiu 7,8% para 1.299 euros por metro quadrado (m2) em setembro, em termos homólogos, e avançou 0,9% (mais 11 euros/m2) em relação a agosto, divulgou hoje o INE.

De acordo com o Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação em setembro de 2019, realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em setembro, o valor médio de avaliação bancária realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação fixou-se em 1.299 euros/m2, mais 11 euros do que no mês anterior.

O valor médio de avaliação dos apartamentos subiu 14 euros quando comparado com agosto, para 1.385 euros/m2, com o valor mais elevado a ser observado na região do Algarve (1.704 euros/m2 ) e o mais baixo no Alentejo (1.068 euros/m2 ).