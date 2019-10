Brexit

Jeremy Corbyn, líder do principal partido da oposição no Reino Unido, o Partido Trabalhista (Labour), disse hoje que aceita a realização de legislativas antecipadas, uma vez que foi afastado o cenário de um 'Brexit' sem acordo.

"Durante os próximos três meses, a nossa condição de excluir uma saída sem acordo está cumprida", dado que a União Europeia (UE) aceitou adiar a saída do Reino Unido, disse Corbyn numa reunião com o "gabinete sombra" do partido.

O líder trabalhista prometeu lançar "a campanha mais ambiciosa e mais radical que o país alguma vez viu para uma verdadeira mudança".