Actualidade

Agentes da Polícia Nacional (PN) de Cabo Verde estão a vigiar ruas e casas no bairro de Tira Chapéu, na cidade da Praia, onde um agente foi assassinado a tiro na madrugada de hoje durante uma operação.

No local, cinco agentes policiais fazem vigilância numa das ruas mais movimentadas do bairro de Tira Chapéu, que também contava com algum aglomerado de pessoas.

Abordados pela Lusa, os agentes policiais dizem que não estão autorizados a prestar quaisquer declarações à imprensa, indicando apenas que ao início da tarde deverá ser enviado um comunicado oficial para mais dados sobre o caso que está sob investigação.