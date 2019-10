Moçambique/Eleições

A consultora Fitch Solutions considerou hoje que a vitória de Filipe Nyusi nas eleições presidenciais de Moçambique significa a manutenção do diálogo com os credores da dívida, mas alertou que o risco de instabilidade continua elevado.

"Com o Presidente Filipe Nyusi e a Frelimo no poder, a manterem-se no poder no seguimento das eleições, esperamos que o Governo continue o diálogo com os detentores dos títulos de dívida soberana que começou antes das eleições", lê-se num comentário às eleições.

No comentário, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas desta consultora detida pelo mesmo grupo que também é dono da agência de 'rating' Fitch, lê-se ainda que mesmo sendo improvável um novo conflito armado, os riscos sobre o processo de paz mantêm-se.