Moçambique/Dívidas Ocultas

A direção do partido moçambicano Frelimo foi o beneficiário final de transferências de dez milhões de dólares em 2014 (9 milhões de euros) de uma subsidiária da empresa Privinvest, revelaram na segunda-feira investigadores dos Estados Unidos sobre as 'dívidas ocultas'.

Os pagamentos recebidos pelo Comité Central da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) foram apresentados num tribunal de Nova Iorque em comprovativos de transferências bancárias que estavam anexadas em mensagens de correio eletrónico de abril de 2015 entre o arguido Jean Boustani, suspeito de corrupção, e um conspirador moçambicano identificado como Manuel Jorge.

Quatro faturas de transferências de 31 de março, 29 de maio, 19 de junho e 03 de julho de 2014 totalizaram dez milhões de dólares enviados pela empresa Logistics International de Abu Dhabi, subsidiária da empresa Privinvest, com destino à conta detida pelo Comité Central do Partido Frelimo no Banco Internacional de Moçambique.