A Polícia da República de Moçambique (PRM) acusou hoje o braço armado do principal partido de oposição de um ataque a um posto policial que culminou com a morte de um agente no centro de Moçambique.

"Temos conhecimento que foram homens armados da Renamo [principal partido de oposição em Moçambique] que atacaram o posto policial de Metuchira [em Nhamatanda]", disse Paulique Ucacha, comandante provincial da PRM em Sofala, falando em conferência de imprensa no posto policial que foi atacado naquela província do centro de Moçambique.

O ataque ocorreu pelas 04:50 (menos duas horas em Lisboa) na aldeia de Metuchira, no interior do distrito de Nhamatanda, quando o agente da polícia morto foi surpreendido pelo grupo armado, que assaltou o local, levando uma AK47 e o uniforme da vítima, segundo as autoridades.