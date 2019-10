Actualidade

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) aplicou 375 mil euros em coimas no terceiro trimestre deste ano, no âmbito de 16 processos de contraordenação, segundo dados hoje divulgados.

"As decisões tomadas entre julho e setembro respeitam a 13 processos de contraordenação muito graves, dois processos graves e um menos grave, tendo sido aplicadas coimas no total de 375.000 euros e 11 admoestações", lê-se na informação hoje divulgada pelo regulador dos mercados financeiros.

Dos 16 processos totais em que a CMVM decidiu, 10 foram por violação dos deveres de intermediação financeira, dois por violação dos deveres de informação ao mercado, um por violação de deveres de negociação em mercado, um por violação de deveres na atividade dos organismos de investimento coletivo, um referente à atuação dos auditores e um relativo à atuação dos peritos avaliadores de imóveis, acrescenta a informação.