Actualidade

O deputado social-democrata eleito pelo círculo da Fora da Europa, José Cesário, disse hoje que programa do governo para a emigração tem "um conjunto de intenções e omissões" que demonstram "clara subalternização" da área na política externa portuguesa.

"No domínio das comunidades portuguesas no estrangeiro, há um conjunto de intenções e de omissões muito preocupantes, que demonstram uma clara subalternização desta área no contexto global da nossa política externa", adiantou José Cesário à agência Lusa.

José Cesário (PSD), que teve como adversário nas últimas legislativas o ministro dos Negócios Estrangeiros, Santos Silva, que conquistou para o PS um lugar no círculo Fora da Europa, considerou, por outro lado, que, em termos de política externa, o programa de Governo "aponta para a continuidade das linhas de ação política desenvolvidas até hoje", com as quais manifesta "genericamente" concordância.