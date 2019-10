Incêndios

Os milhares de bombeiros voluntários que integraram as equipas do dispositivo de combate a incêndios florestais estão a receber desde segunda-feira as comparticipações financeiras de setembro, avançou hoje à Lusa a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP).

O presidente da LBP, Jaime Marta Soares, afirmou que as comparticipações financeiras de setembro foram pagas aos bombeiros voluntários entre segunda-feira e hoje, quase um mês depois.

Os bombeiros voluntários que integram o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais recebem da Proteção Civil a compartição financeira de 50 euros por 24 horas.