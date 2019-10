Actualidade

O treinador do Benfica, Bruno Lage, voltou hoje a reconhecer a quebra exibicional da equipa, mas sublinhou a prioridade na conquista dos pontos para conseguir revalidar o título de campeão nacional de futebol.

"O mais importante é que, quando as exibições não surgem com a qualidade que já surgiram esta época, temos de conquistar os três pontos. Com pontos é que se fazem os campeões e essa tem de ser sempre a nossa mentalidade", afirmou hoje o técnico dos 'encarnados', na antevisão à receção ao Portimonense, na quarta-feira.

As lesões de jogadores importantes na dinâmica dos campeões nacionais, em que o último exemplo foi Rafa, na semana passada, foram um dos aspetos mais vincados pelo treinador para explica a fase menos positiva da sua formação. Paralelamente, sobre a questão do relvado já admitida pelo próprio, Bruno Lage notou que a troca do terreno é para avançar e que o clube está "em fase de conclusão" desse dossiê.