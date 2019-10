Actualidade

O treinador do Marítimo, Nuno Manta, disse hoje que "é sempre boa altura" para medir forças com o FC Porto, na antevisão do jogo de quarta-feira, da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Na primeira conferência de imprensa de antevisão do técnico 'verde rubro' desde a quinta ronda, na qual o Marítimo perdeu 3-1 com o Belenenses SAD, a motivação foi destacada para a receção ao novo líder do campeonato, que destronou a surpresa Famalicão, estando em igualdade pontual (21) com o Benfica.

"Qualquer altura é boa para se defrontar um adversário como o FC Porto. Estamos motivados, preparamo-nos para o jogo e esperamos dar uma boa resposta contra o FC Porto. É com atitude e com vontade que queremos continuar a somar pontos nesta Liga, de preferência conquistar os três pontos amanhã [na quarta-feira]", destacou Nuno Manta.