Actualidade

As exportações do Lidl Portugal duplicaram em dois anos atingindo 148,5 milhões de euros no exercício de 2018, o que constitui um novo recorde, disse hoje o Administrador de Compras da empresa no país, Bruno Pereira.

"As exportações do Lidl Portugal [exercício que se iniciou em março de 2018 e que terminou em fevereiro deste ano] ascenderam a 148,5 milhões de euros, tendo sido exportados 206 produtos [nacionais] por 86 fornecedores para 30 países da Europa e para os Estados Unidos, o que representou um crescimento de 112% face a 2016", disse o gestor numa conferência de imprensa em Lisboa.

E prosseguiu: "As exportações [do Lidl] continuam com uma 'performance' bastante positiva, que muito nos orgulha, tendo alcançado resultados recorde no ano de 2018".