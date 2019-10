Governo

O primeiro-ministro abre na quarta-feira, na Assembleia da República, o debate do programa do XXII Governo Constitucional, cabendo pela parte do executivo ao ministro de Estado e Negócios Estrangeiros, Santos Silva, a intervenção de encerramento na quinta-feira.

Fonte oficial do executivo, adiantou à agência Lusa que, ao longo dos dois dias de debate, serão também colocados na linha da frente "os três ministros coordenadores das áreas transversais do Governo: alterações climáticas, demografia, combate às desigualdades e transição digital".

Desta forma, para falarem sobre os "desafios estratégicos" identificados no programa do Governo, vão falar os ministros do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e de Estado e da Economia; Pedro Siza Vieira.