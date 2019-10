Guiné-Bissau

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) disse hoje que a decisão do Presidente guineense de demitir o Governo liderado por Aristides Gomes é "inválida" e um atentado ao Estado de Direito.

"A tentativa de decretar a exoneração do Governo constitucional, saído das eleições legislativas de 10 de março, é nula, inexistente e inválida, porquanto ilegal e inconstitucional, e um atentado ao Estado de Direito democrático, à paz e estabilidade da Guiné-Bissau, assim como uma afronta à comunidade internacional", refere o PAIGC, vencedor das legislativas de março, num comunicado.

O PAIGC salienta que depois de "goradas todas as intenções anteriores de compra de votos na ANP [Assembleia Nacional Popular] para o chumbo do programa de Governo, de lançar ondas de protesto para semear a desordem e o caos" e conseguir travar o processo para as eleições presidenciais, José Mário Vaz decidiu "agravar a lista de crimes cometidos contra a Nação".