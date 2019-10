Guiné-Bissau

O politólogo guineense Rui Landim disse hoje, em declarações à Lusa, que o governo da Guiné-Bissau deverá, nas próximas horas, intentar uma ação no Supremo Tribunal de Justiça do país contra as decisões tomadas pelo Presidente da República.

"Temos pela frente um braço de ferro, jurídico e político e acho que o Governo vai intentar uma ação no Supremo Tribunal de Justiça para esclarecer esta situação de alguém que não tem poderes e decide de um momento para o outro", afirmou o analista político, em declarações à Lusa por telefone.

Na opinião do politólogo, o Presidente da República, José Mário Vaz, ao demitir o Governo, por decreto presidencial, na segunda-feira, "está a inventar mecanismos, fazendo simulacros da Constituição e de procedimentos" para evitar "responder à justiça".