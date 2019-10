Guiné-Bissau

O Governo da Guiné-Bissau acusou hoje o Presidente da República de "instalar um clima de desordem total" com o objetivo de "interromper o processo das eleições presidenciais" e apelou à população para se manter calma e serena.

Em comunicado assinado pelo ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares e porta-voz do Governo, Armando Mango, o executivo guineense responsabiliza "o Presidente da República cessante e candidato às eleições presidenciais, José Mário Vaz, bem como os partidos políticos da minoria parlamentar, por todas as consequências que poderão resultar desta sua tentativa de desestabilizar o país".

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, demitiu na segunda-feira o Governo liderado pelo primeiro-ministro, Aristides Gomes, após uma reunião do Conselho de Estado, justificando a decisão com o que considera "uma grave crise política" que põe em causa "o normal funcionamento das instituições da República".