O Museu Calouste Gulbenkian, em Lisboa, vai revisitar o seu projeto original de design, recriando algumas soluções expositivas dos anos 1950, na exposição "Formas de Expor", que é inaugurada a 07 de novembro, anunciou hoje a fundação.

Para assinalar os 50 anos do Museu Calouste Gulbenkian, a exposição "Art on Display - Formas de expor 1949-69" evocará arquitetos e designers como Franco Albini, Franca Helg, Carlo Scarpa, Lina Bo Bardi, Aldo van Eyck e Alison e Peter Smithson, que, nos anos de 1950/1960, desenvolveram soluções inovadoras em relação a padrões anteriores, vindos da primeira metade do século XX, contextualizando assim a definição do seu projeto original.

Quando abriu as portas, em 1969, o Museu Calouste Gulbenkian resultava de um planeamento de uma década antes, e adotou um projeto de design que teve no arquiteto italiano Franco Albini (1905-1977) um dos principais mentores, refletindo as boas práticas da década de 1950.