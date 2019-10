Actualidade

Os compartes de Vila Nova, em Miranda do Corvo, têm de entregar um terreno com 11 aerogeradores a duas aldeias vizinhas, mas a direção dos baldios daquela freguesia contestou hoje a decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

"Para os compartes e habitantes, é o romper com a história, memórias e costumes", lamenta a direção dos Baldios de Vila Nova em comunicado.

Para a organização, o acórdão do STJ de 24 de outubro, revelado pela agência Lusa na segunda-feira, "representa também a regressão no investimento e apoio à população, através das associações locais, na dinamização da economia local e nos projetos de desenvolvimento turístico da zona".