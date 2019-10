Actualidade

A fase C de obra do Hospital de Vila Nova de Gaia custará cerca de 60 milhões de euros e "poderá estar no terreno" em 2021, disse hoje o presidente da câmara local, Eduardo Vítor Rodrigues.

"Temos de ter um hospital de referência e Gaia terá o hospital de referência a sul do rio Douro. Recentemente, ainda antes da tomada de posse do Governo, tive oportunidade de falar sobre isto com o senhor primeiro-ministro", disse Eduardo Vítor Rodrigues que falava aos jornalistas à margem da apresentação sobre o orçamento municipal para 2020.

Já nos documentos distribuídos, e que, esta tarde, serão discutidos em reunião camarária extraordinária, lê-se que a fase B da obra do Hospital de Gaia, equipamento que faz parte do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E), estará concluída em março de 2020.