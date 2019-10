Actualidade

O júri do Prémio LeYa, presidido pelo poeta Manuel Alegre, decidiu hoje não atribuir este ano o galardão, porque os romances concorrentes "não correspondem aos parâmetros de qualidade literária exigidos", segundo o comunicado emitido no final da reunião.

"Conforme previsto no artigo 9.º, alínea f) do regulamento [do Prémio], o Júri deliberou, por unanimidade, não atribuir este ano o Prémio LeYa, por entender que as obras concorrentes não correspondem aos parâmetros de qualidade literária exigidos", lê-se no comunicado do júri.

Esta é a terceira vez que o prémio, no valor pecuniário de cem mil euros, não é entregue, depois de decisão similar, pelo mesmo motivo, ter sido tomada em 2010 e em 2016. A proclamação do vencedor deste ano estava prevista para quarta-feira, às 12:00, na sede da LeYa, em Alfragide.