Actualidade

O Governo Regional dos Açores aprovou em Conselho de Governo as propostas de Plano de Investimentos e do Orçamento da Região para 2020, que serão entregues esta semana na Assembleia Legislativa, onde serão votados no próximo mês.

"Depois do trabalho de auscultação, diálogo e concertação social que desenvolvemos nas últimas semanas com todos os parceiros sociais e conselhos de ilha, o Governo Regional aprovou estes documentos, que serão entregues na Assembleia Legislativa dos Açores na próxima quinta-feira", adiantou o secretário regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Berto Messias.

O governante falava hoje, em Angra do Heroísmo, na apresentação do comunicado do Conselho de Governo, reunido na passada segunda-feira, em Ponta Delgada.