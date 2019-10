Actualidade

O Teatro Estúdio Fontenova apresenta na quinta-feira, em Setúbal, a peça "R.U.R", naquela que constitui a estreia, por uma companhia profissional portuguesa, desta obra do autor checo Karel Capek, disse à agência Lusa o encenador.

A companhia, com sede em Setúbal, conheceu a peça "R.U.R (Robots Universal Rossum)" através de Patrícia Paixão, que faz parte da companhia e a traduziu diretamente do checo, o que também acontece pela primeira vez em Portugal, acrescentou o encenador José Maria Dias, do Teatro Estúdio Fontenova.

Um dia depois da estreia de "R.U.R", será lançado, pela primeira vez em Portugal, o livro com o mesmo título, acrescentou o encenador da peça e diretor daquela companhia de teatro com sede em Setúbal.