Clima

A vida de 300 milhões de habitantes das zonas costeiras pode estar ameaçada pela subida do nível do mar até 2050, estima um estudo hoje divulgado, que aponta a Ásia como a região mais vulnerável.

De acordo com o estudo, publicado na revista científica Nature Communications, mais de 200 milhões de pessoas em risco vivem na China, no Bangladesh, na Índia, no Vietname, na Indonésia e na Tailândia.

No trabalho, os cientistas corrigiram dados existentes sobre o relevo das zonas costeiras usando um algoritmo de inteligência artificial.