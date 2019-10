Actualidade

O grupo Vila Galé garantiu que "não existem indígenas" na zona onde pretende instalar um hotel no Brasil, no estado da Bahia, depois de uma notícia do site The Intercept dar conta de que o local seria de reserva.

"Não existe no local qualquer tipo de ocupação de pessoas e bens ou sequer vestígio da mesma num horizonte temporal muito alargado", lê-se num comunicado, hoje divulgado, onde o grupo justifica a legitimidade do hotel Vila Galé Costa do Cacau, com abertura prevista para 2021.

"Não existem indígenas nesta área nem quaisquer vestígios dos mesmos no local", realça.