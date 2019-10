Moçambique/Dívidas Ocultas

Um investidor da empresa moçambicana Proindicus disse hoje que rejeitava e "não olhava" sequer para a oportunidade de negócio se soubesse que o dinheiro seria usado para corrupção e pagamento de subornos.

ICE Canyon, empresa de gestão de investimentos que se viu lesada por investir 15 milhões de dólares em 2013 no empréstimo para a Proindicus, teria rejeitado o investimento à partida se soubesse do uso ilícito do dinheiro para pagamento de subornos a políticos e banqueiros, disse hoje em tribunal um consultor financeiro, que deu parecer positivo para a compra em 2013.

Aneesh Partap, consultor financeiro para a ICE Canyon, que em 2013 deu parecer favorável para um investimento de 15 milhões de dólares (13,5 milhões de euros), afirmou em depoimento no tribunal, que saber do pagamento de subornos seria "determinante" para a avaliação do negócio.