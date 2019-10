Moçambique/Eleições

Os tribunais distritais reprovaram 55 recursos de um total de 58 submetidos contestando irregularidades nas assembleias de votos, anunciou hoje o Tribunal Supremo de Moçambique.

Do número total de recursos submetidos, a maioria parte dos recursos foram registados na província de Nampula, no norte de Moçambique, com 41, seguida de Maputo (sul) e Sofala (centro), com 13 e 4, respetivamente, disse o porta-voz do Tribunal Supremo, Pedro Nhatitima, falando numa conferência de imprensa em Maputo.

O porta-voz do Tribunal Supremo disse que a reprovação de boa parte dos recursos está ligada ao atraso na submissão de reclamações nas assembleias de voto, além da falta de legitimidade dos queixosos, em alguns casos.