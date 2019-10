Actualidade

A Câmara do Porto revelou hoje que estão a ser estudados a relocalização e o redimensionamento da nova travessia sobre o Douro, na sequência dos "entraves" colocados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) quanto à sua localização inicial.

Em resposta à Lusa, a autarquia esclarece que quando os municípios do Porto e Gaia lançaram este projeto, "a localização da nova ponte foi aquela que, do ponto de vista da sua inserção [geográfica] e do impacto financeiro, oferecia a melhor solução para as duas cidades".

Contudo, no desenvolvimento do projeto foram levantados alguns entraves quanto à localização da proposta.