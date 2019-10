Actualidade

O resultado líquido da Navigator fixou-se em 147,5 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, uma redução de 14,1% face ao lucro do mesmo período do ano passado, foi hoje divulgado.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), a Navigator indica que "o ano de 2019 tem sido marcado pela deterioração das condições de mercado, em particular pela queda dos preços de pasta e pelo enfraquecimento da procura de pasta e papel".

Nos primeiros nove meses deste ano, a Navigator atingiu um volume de negócios de 1.274 milhões de euros, um aumento de 1,8% face ao mesmo período de 2018.