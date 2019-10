Actualidade

O parlamento britânico aprovou hoje a realização de eleições legislativas antecipadas a 12 de dezembro, chumbando a proposta de partidos da oposição para alterar a data e confirmando a do governo do primeiro-ministro, Boris Johnson.

A emenda tinha sido proposta pelo partido Trabalhista e pelos Liberais Democratas, sugerindo que as eleições se realizassem numa segunda-feira em vez de uma quinta-feira, dia da semana em as eleições se têm tradicionalmente realizado no Reino Unido desde 1935.

Porém, foi derrotada por 315 votos contra e 295 votos a favor.