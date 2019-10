Actualidade

A deputada Welwitschea dos Santos, eleita pelo partido no poder em Angola, o MPLA, considerou hoje que a revogação do seu mandato foi "um golpe" do Presidente João Lourenço, acusando-o de ser um "ditador" e o seu "carrasco político".

"Estou aliviada com o golpe que me deu o meu carrasco político, ditador João Lourenço, e os seus bajuladores ao revogar o meu mandato de deputada, após eles mesmos terem provocado a minha ausência prolongada do país com muita intimidação e ameaças à minha integridade, numa clara violação dos direitos humanos e da Constituição de Angola", referiu a deputada, também conhecida por Tchizé dos Santos, numa mensagem na rede social Facebook.

Tchizé dos Santos, filha do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos, acuou o atual chefe de Estado de cometer "erros e atropelos gravíssimos".