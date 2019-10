Moçambique/Eleições

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje Filipe Nyusi pela reeleição para um novo mandato como Presidente da República de Moçambique, destacando a importância das relações entre os dois países.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa felicitou pessoalmente o Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, pelo seu novo mandato, sublinhando a importância das relações entre os dois países irmãos", refere uma mensagem divulgado no sítio oficial da Presidência da República.

Os resultados eleitorais anunciados pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) no domingo em Maputo deram larga vantagem à Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, cujo candidato, Filipe Nyusi, foi reeleito à primeira volta para um segundo mandato como Presidente, com 73% dos votos.