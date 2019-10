Actualidade

Madrid, 30 out 2019 - O grupo bancário espanhol Santander obteve um lucro de 3,732 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, uma diminuição de 35% em relação ao mesmo período do ano passado, com os resultados em Portugal a contribuírem com 385 milhões.

Na informação que enviou hoje de manhã à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola, o grupo explicou que os resultados globais foram influenciados pelos impactos negativos de ajustamentos feitos no fundo de comércio no Reino Unido e dos custos de reestruturação anunciados anteriormente.

O Santander indica que, em Portugal, o "benefício ordinário" cresceu 12%, para 385 milhões, com uma nova redução dos custos.