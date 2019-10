Actualidade

O Presidente francês, Emmanuel Macron, vai realizar uma visita de Estado à China entre os dias 4 e 6 de novembro, onde participará também na cerimónia de abertura de uma feira de importações em Xangai.

A visita, anunciada hoje pelo ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, ocorre numa altura em que grupos empresariais europeus reclamam maior acesso ao mercado chinês e propõem mesmo medidas protecionistas em retaliação, caso Pequim continue a adiar reformas prometidas.

A participação de Macron na Feira Internacional de Importações da China, a convite do Presidente chinês, Xi Jinping, assume especial importância, depois de, no ano passado, as potências ocidentais não terem enviado delegações ao mais alto nível para participar na primeira edição daquele evento, que serve para promover o país asiático como importador.